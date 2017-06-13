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13 Июнь 2017 г.

Мигрантский вопрос толкает ЕС на санкции против Чехии, Польши и Венгрии

Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии. Как передает 13 июня РИА Новости со ссылкой на коммюнике ЕК, дело открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

fontanka 17:35:00 CEST

Еврокомиссия начала расследование против Чехии, Польши и Венгрии

afn 17:20:00 CEST

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