Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии. Как передает 13 июня РИА Новости со ссылкой на коммюнике ЕК, дело открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. fontanka 17:35:00 CEST