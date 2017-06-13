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13 Июнь 2017 г.

Тайвань потерпел крупное поражение в борьбе за признание 13.06.2017

В борьбе за международное признание Тайвань потерпел крупное поражение. После многих десятилетий, важный союзник Тайваня - Панама - во вторник, 12 июня, разорвала дипломатические отношения с Тайбэем и вместо этого установила полномасштабные отношения с КНР, сообщил в Twitter президент Панамы Хуан Карлос Варела.

deutschewelle-ru 7:47:00 CEST

Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем

gazeta-ru 5:46:00 CEST

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