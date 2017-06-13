В борьбе за международное признание Тайвань потерпел крупное поражение. После многих десятилетий, важный союзник Тайваня - Панама - во вторник, 12 июня, разорвала дипломатические отношения с Тайбэем и вместо этого установила полномасштабные отношения с КНР, сообщил в Twitter президент Панамы Хуан Карлос Варела. deutschewelle-ru 7:47:00 CEST