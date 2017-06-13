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13 Июнь 2017 г.

Избиение Айлин: маму девочки восстановили в правах

АСТАНА, 13 июн – Sputnik . Павлодарский специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних удовлетворил исковое заявление мамы четырехлетней Айлин Нургуль Докуовой об отмене ограничения в родительских правах и определил место проживания ребенка с матерью, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

azh 13:08:00 CEST

В Павлодаре суд вернул ребенка избившей дочь матери

inform 12:24:00 CEST

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