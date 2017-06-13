АСТАНА, 13 июн – Sputnik . Павлодарский специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних удовлетворил исковое заявление мамы четырехлетней Айлин Нургуль Докуовой об отмене ограничения в родительских правах и определил место проживания ребенка с матерью, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда. azh 13:08:00 CEST