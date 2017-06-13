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13 Июнь 2017 г.
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Избиение Айлин: маму девочки восстановили в правах
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АСТАНА, 13 июн – Sputnik . Павлодарский специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних удовлетворил исковое заявление мамы четырехлетней Айлин Нургуль Докуовой об отмене ограничения в родительских правах и определил место проживания ребенка с матерью, сообщил корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.
azh 13:08:00 CEST
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