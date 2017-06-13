В Правительстве Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном 13 июня состоялось очередное совещание, в котором приняли участие представители банковской системы. Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Карапетян отметил важность периодических встреч с представителями.... GolosArmeniiMain 19:40:00 CEST