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13 Июнь 2017 г.
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Правительство обещает субсидирование кредитов в сфере сельского хозяйства
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В Правительстве Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном 13 июня состоялось очередное совещание, в котором приняли участие представители банковской системы. Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Карапетян отметил важность периодических встреч с представителями....
GolosArmeniiMain 19:40:00 CEST
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