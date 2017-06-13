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13 Июнь 2017 г.

Правительство обещает субсидирование кредитов в сфере сельского хозяйства

В Правительстве Армении во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном 13 июня состоялось очередное совещание, в котором приняли участие представители банковской системы. Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Правительства Армении, Карапетян отметил важность периодических встреч с представителями....

GolosArmeniiMain 19:40:00 CEST

Премьер Армении Карен Карапетян заявил о поддержке фермеров и масштабном субсидировании кредитов

panorama-am-ru 19:12:00 CEST

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