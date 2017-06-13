Президент Армении 13 июня принял министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера. Как сообщили NEWS am в пресс-службе главы государства, собеседники с удовлетворением констатировали, что имеющие исторические корни отношения между армянским и эстонским народами, основанные на дружбе, взаимном доверии.... GolosArmeniiMain 18:42:00 CEST