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13 Июнь 2017 г.
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Президент Армении провел переговоры с главой МИД Эстонии
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Президент Армении 13 июня принял министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера. Как сообщили NEWS am в пресс-службе главы государства, собеседники с удовлетворением констатировали, что имеющие исторические корни отношения между армянским и эстонским народами, основанные на дружбе, взаимном доверии....
GolosArmeniiMain 18:42:00 CEST
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