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13 Июнь 2017 г.

Президент Армении провел переговоры с главой МИД Эстонии

Президент Армении 13 июня принял министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера. Как сообщили NEWS am в пресс-службе главы государства, собеседники с удовлетворением констатировали, что имеющие исторические корни отношения между армянским и эстонским народами, основанные на дружбе, взаимном доверии....

GolosArmeniiMain 18:42:00 CEST

Свен Миксер: Надеемся, что в рамках председательства Эстонии будет подписано Соглашение о всеобъемлющем партнерстве Армении и ЕС Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера.

panorama-am-ru 17:42:00 CEST

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