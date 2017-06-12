На прошедших досрочных выборах в парламент Великобритании ни одна партия не смогла получить большинство. Из-за чего парламент королевства оказался "подвешенным", поскольку ни одна партия не может предложить свой кабинет министров. Без создания коалиции или новых выборов, если коалицию создать не удастся, не обойтись. telegraf-by 18:21:00 CEST