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12 Июнь 2017 г.

Помеха для Brexit. Провальные выборы в Британии

На прошедших досрочных выборах в парламент Великобритании ни одна партия не смогла получить большинство. Из-за чего парламент королевства оказался "подвешенным", поскольку ни одна партия не может предложить свой кабинет министров. Без создания коалиции или новых выборов, если коалицию создать не удастся, не обойтись.

telegraf-by 18:21:00 CEST

Мэй решила начать диалог об отказе от «жесткого» Brexit

vz 22:42:00 CEST

Людей насмешили

nomad 5:43:00 CEST

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