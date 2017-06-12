Main Menu

News language and date

Analysis over time

12 Июнь 2017 г.

У побережья Мьянмы найдены тела 59 пассажиров разбившегося Y-8

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Андаманском море в процессе поисково-спасательных работ найдены тела 59 пассажиров разбившегося самолета ВВС Мьянмы, передает ТАСС. На данный момент спасателям удалось достать из воды лета 23 мужчин, 23 женщин и девяти детей, еще одни останки опознать не удалось.

tatar-inform 8:40:00 CEST

В Мьянме нашли тела 26 пассажиров упавшего самолёта

life 7:28:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Xinhua News Agency (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.