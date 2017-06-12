(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). В Андаманском море в процессе поисково-спасательных работ найдены тела 59 пассажиров разбившегося самолета ВВС Мьянмы, передает ТАСС. На данный момент спасателям удалось достать из воды лета 23 мужчин, 23 женщин и девяти детей, еще одни останки опознать не удалось. tatar-inform 8:40:00 CEST