Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на этой неделе должен встретится со своими коллегами из стран Персидского залива. В заявлении , опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании, он призвал их к деэскалации ситуации вокруг Катара и к ослаблению блокады ближневосточного государства. rbc 19:43:00 CEST