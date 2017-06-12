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12 Июнь 2017 г.

МИД Великобритании призвал арабские страны ослабить блокаду Катара

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на этой неделе должен встретится со своими коллегами из стран Персидского залива. В заявлении , опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании, он призвал их к деэскалации ситуации вокруг Катара и к ослаблению блокады ближневосточного государства.

rbc 19:43:00 CEST

Борис Джонсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара

life 18:03:00 CEST

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