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12 Июнь 2017 г.
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МИД Великобритании призвал арабские страны ослабить блокаду Катара
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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на этой неделе должен встретится со своими коллегами из стран Персидского залива. В заявлении , опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании, он призвал их к деэскалации ситуации вокруг Катара и к ослаблению блокады ближневосточного государства.
rbc 19:43:00 CEST
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