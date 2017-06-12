В преддверии "гуляний" оппозиции на Тверской улице Москвы в подъезде своего дома в столичном районе Марьино сотрудниками правоохранительных органов задержан оппозиционер Алексей Навальный. Об этом в Twitter сообщила его жена Юлия Навальная. По словам супруги, политик просил передать, что планы по митингу на Тверской улице столицы не меняются. newsru 13:22:00 CEST