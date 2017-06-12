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12 Июнь 2017 г.

В Москве в подъезде своего дома задержан Алексей Навальный

В преддверии "гуляний" оппозиции на Тверской улице Москвы в подъезде своего дома в столичном районе Марьино сотрудниками правоохранительных органов задержан оппозиционер Алексей Навальный. Об этом в Twitter сообщила его жена Юлия Навальная. По словам супруги, политик просил передать, что планы по митингу на Тверской улице столицы не меняются.

newsru 13:22:00 CEST

Навального задержали в подъезде дома

vedomosti 12:32:00 CEST

Навального задержали в подъезде дома

gazeta-ru 13:02:00 CEST

Навального задержали в подъезде после "провокации" с переносом митинга

nakanune 12:47:00 CEST

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