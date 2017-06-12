|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
12 Июнь 2017 г.
|
|
В Москве в подъезде своего дома задержан Алексей Навальный
|
В преддверии "гуляний" оппозиции на Тверской улице Москвы в подъезде своего дома в столичном районе Марьино сотрудниками правоохранительных органов задержан оппозиционер Алексей Навальный. Об этом в Twitter сообщила его жена Юлия Навальная. По словам супруги, политик просил передать, что планы по митингу на Тверской улице столицы не меняются.
newsru 13:22:00 CEST
|
|
|
|