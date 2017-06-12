Ruptly. 12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В этот день в 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником, а в 2001 г. itartass_ru 11:04:00 CEST