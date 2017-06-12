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12 Июнь 2017 г.

День России. Онлайн-трансляция Общество 12 июня, 12:00

Ruptly. 12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В этот день в 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником, а в 2001 г.

itartass_ru 11:04:00 CEST

Медведев разместил поздравление с Днем России в соцсетях

ntv 11:35:00 CEST

Акции протеста в День России: "Сами вы держитесь"

belaruspartisan 12:26:00 CEST

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