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12 Июнь 2017 г.
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День России. Онлайн-трансляция Общество 12 июня, 12:00
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Ruptly. 12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В этот день в 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В 1994 г. указом президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником, а в 2001 г.
itartass_ru 11:04:00 CEST
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