Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обязать россиян оповещать Киев о намерении посетить страну, передает 12 июня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местное телевидение. «Вот вы едете в разные страны, и заходите в интернет, и говорите: я через 5 дней еду — вот так, на самом деле и.... fontanka 11:23:00 CEST