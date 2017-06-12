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12 Июнь 2017 г.

МИД Украины предложил обязать россиян оповещать о въезде в страну

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обязать россиян оповещать Киев о намерении посетить страну, передает 12 июня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местное телевидение. «Вот вы едете в разные страны, и заходите в интернет, и говорите: я через 5 дней еду — вот так, на самом деле и....

fontanka 11:23:00 CEST

Украина предложила обязать россиян оповещать о въезде в страну

polit 11:20:00 CEST

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