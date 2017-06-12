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12 Июнь 2017 г.
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Минсельхозпрод сообщил о сложности переговоров с Россельхознадзором
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12.06.2017, 11:49 Представитель белорусского ведомства заявил о том, что РФ предъявляет постоянно какие-то «непонятные претензии». 11 июня в эфире программы «Контуры» начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минcельхозпрода Алексей Богданов рассказал о «непонятных претензиях»....
charter97 10:57:00 CEST
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