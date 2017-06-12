Минсельхозпрод сообщил о сложности переговоров с Россельхознадзором 12.06.2017, 11:49 Представитель белорусского ведомства заявил о том, что РФ предъявляет постоянно какие-то «непонятные претензии». 11 июня в эфире программы «Контуры» начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минcельхозпрода Алексей Богданов рассказал о «непонятных претензиях».... charter97 10:57:00 CEST Чиновник пожаловался на «непонятные претензии» России к белорусским продуктам gazetaby 8:42:00 CEST

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