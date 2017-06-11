В Германии сгорел лагерь для мигрантов, 37 человек пострадали В воскресенье утром, 11 июня, в центре для размещения мигрантов немецкого города Бремен призошло сильное возгорание. В результате пожара пострадали 37 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, во время пожара в здании находилось по меньшей мере 100 человек. ura-inform 12:45:00 CEST В сети появилось видео с места страшного пожара в центре для мигрантов в Бремене kp 16:00:00 CEST