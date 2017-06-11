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11 Июнь 2017 г.

В Германии сгорел лагерь для мигрантов, 37 человек пострадали

В воскресенье утром, 11 июня, в центре для размещения мигрантов немецкого города Бремен призошло сильное возгорание. В результате пожара пострадали 37 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, во время пожара в здании находилось по меньшей мере 100 человек.

ura-inform 12:45:00 CEST

В сети появилось видео с места страшного пожара в центре для мигрантов в Бремене

kp 16:00:00 CEST

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