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11 Июнь 2017 г.
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В Германии сгорел лагерь для мигрантов, 37 человек пострадали
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В воскресенье утром, 11 июня, в центре для размещения мигрантов немецкого города Бремен призошло сильное возгорание. В результате пожара пострадали 37 человек, в том числе 10 детей. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Как отмечается, во время пожара в здании находилось по меньшей мере 100 человек.
ura-inform 12:45:00 CEST
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