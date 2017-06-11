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11 Июнь 2017 г.
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В Полтаве студенты устроили поножовщину
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В Полтаве полиция задержала иностранного студента. В воскресенье утром, 11 июня, он нанес телесные повреждения двум другим студентам во время конфликта. Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, местные медики сообщили, что к ним поступили двое иностранных пациент с телесными повреждениями и ножевыми ранениями.
ura-inform 21:19:00 CEST
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