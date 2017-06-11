В Полтаве полиция задержала иностранного студента. В воскресенье утром, 11 июня, он нанес телесные повреждения двум другим студентам во время конфликта. Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, местные медики сообщили, что к ним поступили двое иностранных пациент с телесными повреждениями и ножевыми ранениями. ura-inform 21:19:00 CEST