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11 Июнь 2017 г.

В Полтаве студенты устроили поножовщину

В Полтаве полиция задержала иностранного студента. В воскресенье утром, 11 июня, он нанес телесные повреждения двум другим студентам во время конфликта. Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, местные медики сообщили, что к ним поступили двое иностранных пациент с телесными повреждениями и ножевыми ранениями.

ura-inform 21:19:00 CEST

Иностранные студенты в Полтаве устроили поножовщину

interfax-ua-ru 16:46:00 CEST

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