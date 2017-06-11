Президент США Дональд Трамп и глава ФБР Джеймс Коми. Президент США Дональд Трамп обвинил в своем твиттере экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в трусости. Трамп написал: Я считаю, что утечки от Джеймса Коми распространятся сильнее, чем кто-либо мог представить. Совершенно незаконно? Очень "трусливо"!. polit 16:06:00 CEST