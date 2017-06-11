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11 Июнь 2017 г.

Трамп обвинил экс-директора ФБР в трусости

Президент США Дональд Трамп и глава ФБР Джеймс Коми. Президент США Дональд Трамп обвинил в своем твиттере экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в трусости. Трамп написал: Я считаю, что утечки от Джеймса Коми распространятся сильнее, чем кто-либо мог представить. Совершенно незаконно? Очень "трусливо"!.

polit 16:06:00 CEST

Американцы больше доверяют уволенному главе ФБР, чем Трампу

life 15:36:00 CEST

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