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11 Июнь 2017 г.
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Трамп обвинил экс-директора ФБР в трусости
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Президент США Дональд Трамп и глава ФБР Джеймс Коми. Президент США Дональд Трамп обвинил в своем твиттере экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в трусости. Трамп написал: Я считаю, что утечки от Джеймса Коми распространятся сильнее, чем кто-либо мог представить. Совершенно незаконно? Очень "трусливо"!.
polit 16:06:00 CEST
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