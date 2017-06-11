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11 Июнь 2017 г.
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В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев
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Одним из тех, кто 11 июня пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту, стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Консульский департамент МИД Украины : Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам.
ntv 10:51:00 CEST
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