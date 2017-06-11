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11 Июнь 2017 г.

В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев

Одним из тех, кто 11 июня пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту, стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Консульский департамент МИД Украины : Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам.

ntv 10:51:00 CEST

Первого украинца не пустили в Евросоюз без визы

life 12:29:00 CEST

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