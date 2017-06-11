В первые часы безвизового режима в ЕС уехали 600 украинцев Одним из тех, кто 11 июня пересек украинско-венгерскую границу по биометрическому паспорту, стал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Консульский департамент МИД Украины : Консулы в Румынии, Польше, Словакии, Венгрии сообщают о беспрепятственном пересечении гражданами Украины границы стран ЕС по биометрическим паспортам. ntv 10:51:00 CEST Первого украинца не пустили в Евросоюз без визы life 12:29:00 CEST