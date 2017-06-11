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11 Июнь 2017 г.
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Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Канаде
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Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, выиграл Гран-при Канады. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Хэмилтон стартовал с поул-позишн и показал лучшее время. Вторым стал его партнер по Mercedes Валттери Боттас, третье место занял представитель Red Bull Даниэль Риккардо.
lenta 22:24:00 CEST
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