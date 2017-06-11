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11 Июнь 2017 г.

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Канаде

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, выиграл Гран-при Канады. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру». Хэмилтон стартовал с поул-позишн и показал лучшее время. Вторым стал его партнер по Mercedes Валттери Боттас, третье место занял представитель Red Bull Даниэль Риккардо.

lenta 22:24:00 CEST

"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — сошёл с дистанции

life 22:22:00 CEST

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