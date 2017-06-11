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11 Июнь 2017 г.

В Косово проходят парламентские выборы

В самопровозглашенном Косово сегодня начались досрочные выборы в парламент, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики. По данным ЦИК, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в Косово открылись 889 избирательных участков, которые проработают до 19:00 (20:00 мск). На выборы аккредитованы 4,8 тыс.

kommersant 8:11:00 CEST

Коалиция полевых командиров победила на выборах в Косово

rg 22:41:00 CEST

В Косово проходят досрочные парламентские выборы

ng 8:27:00 CEST

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