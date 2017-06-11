В самопровозглашенном Косово сегодня начались досрочные выборы в парламент, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики. По данным ЦИК, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в Косово открылись 889 избирательных участков, которые проработают до 19:00 (20:00 мск). На выборы аккредитованы 4,8 тыс. kommersant 8:11:00 CEST