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11 Июнь 2017 г.
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О крупнейшем в мире парке солнечной энергии "расскажет" павильон ОАЭ на EXPO в Астане
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Накануне, в первый день работы Международной специализированной выставки "Астана Экспо-2017", председатель Высшего комитета по подготовке к EXPO-2020 в Дубае, шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум торжественно открыл павильон Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный совет по СМИ ОАЭ.
kazpravda 6:15:00 CEST
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