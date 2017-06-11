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11 Июнь 2017 г.

О крупнейшем в мире парке солнечной энергии "расскажет" павильон ОАЭ на EXPO в Астане

Накануне, в первый день работы Международной специализированной выставки "Астана Экспо-2017", председатель Высшего комитета по подготовке к EXPO-2020 в Дубае, шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум торжественно открыл павильон Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный совет по СМИ ОАЭ.

kazpravda 6:15:00 CEST

ФИФА запретила арбитрам из Катара судить матч с участием сборной ОАЭ

life 20:49:00 CEST

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