О крупнейшем в мире парке солнечной энергии "расскажет" павильон ОАЭ на EXPO в Астане Накануне, в первый день работы Международной специализированной выставки "Астана Экспо-2017", председатель Высшего комитета по подготовке к EXPO-2020 в Дубае, шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум торжественно открыл павильон Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный совет по СМИ ОАЭ. kazpravda 6:15:00 CEST ФИФА запретила арбитрам из Катара судить матч с участием сборной ОАЭ life 20:49:00 CEST