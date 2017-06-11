Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым. По ее мнению, в силу своего профессионализма журналисты не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове. «Иностранные корреспонденты — люди думающие, опытные. izvestia-ru 11:03:00 CEST