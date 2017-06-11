|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
11 Июнь 2017 г.
|
|
Редакции западных СМИ запрещают журналистам приезжать в Крым
|
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым. По ее мнению, в силу своего профессионализма журналисты не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове. «Иностранные корреспонденты — люди думающие, опытные.
izvestia-ru 11:03:00 CEST
|
|
|