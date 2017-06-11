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11 Июнь 2017 г.

Редакции западных СМИ запрещают журналистам приезжать в Крым

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым. По ее мнению, в силу своего профессионализма журналисты не смогут замолчать реальные факты жизни на полуострове. «Иностранные корреспонденты — люди думающие, опытные.

izvestia-ru 11:03:00 CEST

Захарова: Западу пора открывать глаза на Крым

izvestia-ru 10:03:00 CEST

Захарова заявила, что редакторы западных СМИ не пускают своих журналистов в Крым

life 11:27:00 CEST

Захарова: западным журналистам не разрешают ездить в Крым

vesti 11:03:00 CEST

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