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11 Июнь 2017 г.

Британская полиция показала фальшивые пояса смертников лондонских террористов

Полиция Лондона опубликовала фотографии фальшивых поясов смертников, которые были на телах трех террористов, устроивших нападения в британской столице 4 июня. На появившихся в сети снимках видно, что террористы сделали их из кожаных ремней и пластиковых бутылок, обмотанных армированным скотчем и изолентой.

izvestia-ru 7:03:00 CEST

Полиция показала фальшивые пояса смертников лондонских террористов

gazeta-ru 5:46:00 CEST

Лондон: опубликованы фото фейковых поясов смертников

mignews 17:55:00 CEST

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