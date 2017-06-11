Полиция Лондона опубликовала фотографии фальшивых поясов смертников, которые были на телах трех террористов, устроивших нападения в британской столице 4 июня. На появившихся в сети снимках видно, что террористы сделали их из кожаных ремней и пластиковых бутылок, обмотанных армированным скотчем и изолентой. izvestia-ru 7:03:00 CEST