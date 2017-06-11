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11 Июнь 2017 г.
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Британская полиция показала фальшивые пояса смертников лондонских террористов
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Полиция Лондона опубликовала фотографии фальшивых поясов смертников, которые были на телах трех террористов, устроивших нападения в британской столице 4 июня. На появившихся в сети снимках видно, что террористы сделали их из кожаных ремней и пластиковых бутылок, обмотанных армированным скотчем и изолентой.
izvestia-ru 7:03:00 CEST
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