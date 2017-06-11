Призыв Госдепа США обеспечить безопасность спортсмена Мурада Амриева является попыткой задеть Россию и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева — это не искренние.... izvestia-ru 13:04:00 CEST