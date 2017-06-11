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11 Июнь 2017 г.
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Кадыров: заявление Госдепа по делу Амриева — попытка задеть Россию
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Призыв Госдепа США обеспечить безопасность спортсмена Мурада Амриева является попыткой задеть Россию и дестабилизировать ситуацию в стране, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева — это не искренние....
izvestia-ru 13:04:00 CEST
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