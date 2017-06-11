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11 Июнь 2017 г.
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Аксенов: власти Крыма намерены превратить регион в "витрину" России
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АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Власти Крыма считают своей стратегической целью превращение полуострова в самодостаточный и процветающий регион, "витрину" России. Об этом заявил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов. "На протяжении ряда лет Крым пытались превратить в....
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