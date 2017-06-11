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11 Июнь 2017 г.

Аксенов: власти Крыма намерены превратить регион в "витрину" России

АЛУШТА /Крым/, 11 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Власти Крыма считают своей стратегической целью превращение полуострова в самодостаточный и процветающий регион, "витрину" России. Об этом заявил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов. "На протяжении ряда лет Крым пытались превратить в....

itartass_ru 11:13:00 CEST

Аксенов: Крым должен стать "витриной" России

ng 10:43:00 CEST

В оккупированном Крыму хвастаются числом украинских туристов: в сети смеются

obozrevatel 17:46:00 CEST

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