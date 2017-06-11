Main Menu

News language and date

Analysis over time

11 Июнь 2017 г.

"Порошенко этими строками себе сделал приговор"

«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто его господа», сказал потомок поэта, комментируя слова Порошенко. Я думаю, что это вот такой, как говорится, параллельный ответ Порошенко Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор.

gazeta-ru 22:30:00 CEST

Испортили главный праздник РФ: Порошенко ткнул Путина ироничным совпадением

obozrevatel 22:20:00 CEST

"Прощай, немытая Россия": у Путина отыскали главу рода Лермонтовых для Порошенко

obozrevatel 13:58:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (4)

Flag
Ukraine (3)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Михаилу Юрьевичу Лермонтову (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

SchengenArea

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.