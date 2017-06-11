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11 Июнь 2017 г.
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"Порошенко этими строками себе сделал приговор"
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«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто его господа», сказал потомок поэта, комментируя слова Порошенко. Я думаю, что это вот такой, как говорится, параллельный ответ Порошенко Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор.
gazeta-ru 22:30:00 CEST
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