«Скорее надо в зеркало посмотреться господину Порошенко, произнося эти слова, чтобы попытаться разобраться, кто у него рабы, а кто его господа», сказал потомок поэта, комментируя слова Порошенко. Я думаю, что это вот такой, как говорится, параллельный ответ Порошенко Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор. gazeta-ru 22:30:00 CEST