Игорь Зенков, устроивший стрельбу в подмосковном Кратово, использовал при нападении оружие старых образцов, часть он привез из командировки в Чечню, передает Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. «Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. gazeta-ru 15:21:00 CEST