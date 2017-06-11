Main Menu

News language and date

Analysis over time

11 Июнь 2017 г.

Кратовский стрелок привез часть оружия из Чечни

Игорь Зенков, устроивший стрельбу в подмосковном Кратово, использовал при нападении оружие старых образцов, часть он привез из командировки в Чечню, передает Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. «Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов.

gazeta-ru 15:21:00 CEST

Кратовский стрелок привез часть оружия из командировки в Чечню

lenta 14:50:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

у Зенкова (4)

Светлана Петренко (2)

Игорь Зенков (2)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.