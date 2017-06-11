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11 Июнь 2017 г.
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Кратовский стрелок привез часть оружия из Чечни
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Игорь Зенков, устроивший стрельбу в подмосковном Кратово, использовал при нападении оружие старых образцов, часть он привез из командировки в Чечню, передает Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. «Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов.
gazeta-ru 15:21:00 CEST
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