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11 Июнь 2017 г.
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Болельщики избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка
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. Болельщики напали на голландского кикбоксера Мертела Гренхарта во время турнира под эгидой организации Glory, который проходил в Париже, сообщает RT. Два болельщика выбежали на ринг и набросились на спортсмена после того, как он нокаутировал армянина Арута Григоряна, который в этот момент находился спиной к сопернику.
fontanka 13:25:00 CEST
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