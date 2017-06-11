. Болельщики напали на голландского кикбоксера Мертела Гренхарта во время турнира под эгидой организации Glory, который проходил в Париже, сообщает RT. Два болельщика выбежали на ринг и набросились на спортсмена после того, как он нокаутировал армянина Арута Григоряна, который в этот момент находился спиной к сопернику. fontanka 13:25:00 CEST