Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в сенате, выступив перед комитетом по разведке. Об этом сообщает CNN. Комитет по разведке сената наиболее подходящее место для такого рода вопросов, поскольку он проводил расследование и у него есть доступ к релевантной, засекреченной информации, говорится в письменном уведомлении Сешнса. fontanka 11:24:00 CEST