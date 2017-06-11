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11 Июнь 2017 г.
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Генпрокурор США Сешнс даст показания в сенате
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Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в сенате, выступив перед комитетом по разведке. Об этом сообщает CNN. Комитет по разведке сената наиболее подходящее место для такого рода вопросов, поскольку он проводил расследование и у него есть доступ к релевантной, засекреченной информации, говорится в письменном уведомлении Сешнса.
fontanka 11:24:00 CEST
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