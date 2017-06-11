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11 Июнь 2017 г.

Генпрокурор США Сешнс даст показания в сенате

Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в сенате, выступив перед комитетом по разведке. Об этом сообщает CNN. Комитет по разведке сената наиболее подходящее место для такого рода вопросов, поскольку он проводил расследование и у него есть доступ к релевантной, засекреченной информации, говорится в письменном уведомлении Сешнса.

fontanka 11:24:00 CEST

Глава Минюста США уведомил Конгресс о согласии выступить на слушаниях по России

itartass_ru 4:56:00 CEST

Генпрокурор США выступит в Сенате по «российскому делу»

polit 9:51:00 CEST

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