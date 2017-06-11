Main Menu

News language and date

Analysis over time

11 Июнь 2017 г.

Первое испытание для нового правительства

Во Франции проходят парламентские выборы – первые после того, как страну возглавил Эммануэль Макрон. Свои голоса уже отдали лидеры ключевых партий. На 12 часов, по данным Министерства внутренних дел, явка составила 19%. Выборы проходят при повышенных мерах безопасности. Для патрулирования улиц привлечены более 50 тысяч полицейских и жандармов.

euronews-ru 14:42:00 CEST

11.06.2017 15:31 : Парламентские выборы во Франции проходят при повышенных мерах безопасности

echomsk 14:36:00 CEST

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Эммануэля Макрона (2)

Эммануэль Макрон (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.