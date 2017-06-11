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11 Июнь 2017 г.
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Первое испытание для нового правительства
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Во Франции проходят парламентские выборы – первые после того, как страну возглавил Эммануэль Макрон. Свои голоса уже отдали лидеры ключевых партий. На 12 часов, по данным Министерства внутренних дел, явка составила 19%. Выборы проходят при повышенных мерах безопасности. Для патрулирования улиц привлечены более 50 тысяч полицейских и жандармов.
euronews-ru 14:42:00 CEST
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