Main Menu

News language and date

Analysis over time

11 Июнь 2017 г.

11.06.2017 01:08 : Устроивший стрельбу житель подмосковного Кратово убит

«Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление», — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД. Минувшим вечером мужчина забаррикадировался в своем доме в поселке Кратово Раменского....

echomsk 0:52:00 CEST

Кратовский стрелок ликвидирован в ходе спецоперации

rg 0:02:00 CEST

Сотрудников Росгвардии и МВД наградят за спецоперацию в Кратово

rg 9:26:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of (4)

Help about this topicPlaces

Кратово(MK)

Help about this topicRelated People

Vladimir Kolokoltsev (2)

Павел Дашков (1)

Игорь Зенков (1)

Ирина Волк (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.