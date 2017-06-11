«Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление», — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД. Минувшим вечером мужчина забаррикадировался в своем доме в поселке Кратово Раменского.... echomsk 0:52:00 CEST