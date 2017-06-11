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11 Июнь 2017 г.
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11.06.2017 01:08 : Устроивший стрельбу житель подмосковного Кратово убит
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«Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление», — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД. Минувшим вечером мужчина забаррикадировался в своем доме в поселке Кратово Раменского....
echomsk 0:52:00 CEST
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