Из-за этого переживает более 60% опрошенных FoxNews. Телеканал выяснял проблемы, которые «чрезвычайно» или «очень сильно» волнуют жителей США. Российская угроза оказалась на седьмом месте, немного опередив страх изменение климата и нелегальной иммиграции. На первом же месте — траты правительства — ими обеспокоены 80% граждан страны. echomsk 7:26:00 CEST