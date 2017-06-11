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11 Июнь 2017 г.
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11.06.2017 07:33 : Американцев беспокоит вмешательство России во внутренние дела страны
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Из-за этого переживает более 60% опрошенных FoxNews. Телеканал выяснял проблемы, которые «чрезвычайно» или «очень сильно» волнуют жителей США. Российская угроза оказалась на седьмом месте, немного опередив страх изменение климата и нелегальной иммиграции. На первом же месте — траты правительства — ими обеспокоены 80% граждан страны.
echomsk 7:26:00 CEST
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