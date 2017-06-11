Main Menu

News language and date

Analysis over time

11 Июнь 2017 г.

11.06.2017 07:33 : Американцев беспокоит вмешательство России во внутренние дела страны

Из-за этого переживает более 60% опрошенных FoxNews. Телеканал выяснял проблемы, которые «чрезвычайно» или «очень сильно» волнуют жителей США. Российская угроза оказалась на седьмом месте, немного опередив страх изменение климата и нелегальной иммиграции. На первом же месте — траты правительства — ими обеспокоены 80% граждан страны.

echomsk 7:26:00 CEST

Американцы внесли "российское вмешательство" в выборы в топ-9 своих страхов

life 5:13:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
United States (7)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts

TerroristAttack

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.