Об этом написал в твиттере его сторонник Сергей Окунев. В одинцовском отделе остаются семеро задержанных сторонников Мальцева. Один из них сообщил Окуневу, что «их вяло опрашивают». Ранее полицейские пришли с обыском в подмосковный дом, где снимается проект «Артподготовка». Помимо Мальцева там находились его сторонники. echomsk 3:57:00 CEST