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11 Июнь 2017 г.

11.06.2017 04:06 : Националиста Вячеслава Мальцева отпустили из полиции

Об этом написал в твиттере его сторонник Сергей Окунев. В одинцовском отделе остаются семеро задержанных сторонников Мальцева. Один из них сообщил Окуневу, что «их вяло опрашивают». Ранее полицейские пришли с обыском в подмосковный дом, где снимается проект «Артподготовка». Помимо Мальцева там находились его сторонники.

echomsk 3:57:00 CEST

11.06.2017 01:09 : У Вячеслава Мальцева в деревне Лохино в Московской области прошел обыск

echomsk 5:26:00 CEST

Оппозиционера Вячеслава Мальцева отпустили из полиции

kommersant 4:12:00 CEST

102 Полиция обыскала дом политика и блогера Мальцева

rosbalt 6:48:00 CEST

02:59 Полиция провела обыск в доме Вячеслава Мальцева

lenta 2:09:00 CEST

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