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11 Июнь 2017 г.
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11.06.2017 04:06 : Националиста Вячеслава Мальцева отпустили из полиции
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Об этом написал в твиттере его сторонник Сергей Окунев. В одинцовском отделе остаются семеро задержанных сторонников Мальцева. Один из них сообщил Окуневу, что «их вяло опрашивают». Ранее полицейские пришли с обыском в подмосковный дом, где снимается проект «Артподготовка». Помимо Мальцева там находились его сторонники.
echomsk 3:57:00 CEST
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