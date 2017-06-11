КГБ скрывает от журналистов список объектов, которые нельзя снимать 11.06.2017, 10:51 Фото: Getty Images. Журналистам не сообщат перечень особо режимных и режимных объектов, которые в Беларуси запрещено фотографировать. Список таких объектов Белорусская ассоциация журналистов просила у совмина. Однако запрос был перенаправлен в Комитет госбезопасности, который.... charter97 9:50:00 CEST КГБ отказался показать журналистам список объектов, которые нельзя снимать belaruspartisan 9:43:00 CEST