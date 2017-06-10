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10 Июнь 2017 г.

Число жертв стрельбы неадекватного мужчины в Подмосковье возросло до четырех человек

В результате стрельбы в поселке Кратово Раменского района Московской области погибли четыре человека, еще трое получили ранения, сообщили в экстренных службах. Источник ТАСС сообщил, что два тела убитых были обнаружены на территории домовладения, откуда ведется стрельба. Правоохранители не могут эвакуировать тела, по ним ведется стрельба.

vz 19:14:00 CEST

Причиной стрельбы в Кратово назвали бытовой конфликт на фоне выпитого

polit 18:51:00 CEST

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Кратово(MK)

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