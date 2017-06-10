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10 Июнь 2017 г.
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Число жертв стрельбы неадекватного мужчины в Подмосковье возросло до четырех человек
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В результате стрельбы в поселке Кратово Раменского района Московской области погибли четыре человека, еще трое получили ранения, сообщили в экстренных службах. Источник ТАСС сообщил, что два тела убитых были обнаружены на территории домовладения, откуда ведется стрельба. Правоохранители не могут эвакуировать тела, по ним ведется стрельба.
vz 19:14:00 CEST
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