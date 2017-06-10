В результате стрельбы в поселке Кратово Раменского района Московской области погибли четыре человека, еще трое получили ранения, сообщили в экстренных службах. Источник ТАСС сообщил, что два тела убитых были обнаружены на территории домовладения, откуда ведется стрельба. Правоохранители не могут эвакуировать тела, по ним ведется стрельба. vz 19:14:00 CEST