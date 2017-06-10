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10 Июнь 2017 г.

ХК "Динамо-Минск" заключил контракт с форвардом сборной Беларуси

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с нападающим сборной Беларуси Евгением Ковыршиным. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу команды. В прошлом сезоне Ковыршин провел за "Динамо" 47 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности "+3".

nv-online 17:07:00 CEST

ХК «Динамо-Минск» заключил контракты с форвардом и вратарем сборной Беларуси

naviny 13:26:00 CEST

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