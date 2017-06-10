Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продлил контракт с нападающим сборной Беларуси Евгением Ковыршиным. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу команды. В прошлом сезоне Ковыршин провел за "Динамо" 47 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности "+3". nv-online 17:07:00 CEST