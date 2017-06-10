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10 Июнь 2017 г.

20-летняя Елена Остапенко из Латвии выиграла «Ролан Гаррос»

Сенсацией завершился турнир в одиночном разряде среди женщин на Открытом чемпионате Франции. Титул выиграла 20-летняя представительница Латвии Елена Остапенко. 10 июня в финале Остапенко, которая приехала в Париж 47-й ракеткой мира, обыграла четвертый номер мирового рейтинга Симону Халеп из Румынии — 4:6, 6:4, 6:3.

naviny 23:04:00 CEST

Латвийская теннисистка Остапенко стала победительницей "Ролан Гаррос - 2017"

gazeta-ru 17:33:00 CEST

20:31 Тарпищев обнаружил у чемпионки «Ролан Гаррос»-2017 советский стиль игры

lenta 20:05:00 CEST

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