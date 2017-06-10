Сенсацией завершился турнир в одиночном разряде среди женщин на Открытом чемпионате Франции. Титул выиграла 20-летняя представительница Латвии Елена Остапенко. 10 июня в финале Остапенко, которая приехала в Париж 47-й ракеткой мира, обыграла четвертый номер мирового рейтинга Симону Халеп из Румынии — 4:6, 6:4, 6:3. naviny 23:04:00 CEST