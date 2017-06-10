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10 Июнь 2017 г.
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На Камчатке вулканы Шивелуч и Ключевской выбросили столбы пепла
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К настоящему моменту пока не было зафиксировано никаких серьёзных инцидентов в связи с вулканической активностью. Сегодня на Камчатке столбы пепла на высоту от 6 до 7 километров выбросили сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевской. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.
life 9:56:00 CEST
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