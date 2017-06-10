К настоящему моменту пока не было зафиксировано никаких серьёзных инцидентов в связи с вулканической активностью. Сегодня на Камчатке столбы пепла на высоту от 6 до 7 километров выбросили сразу два вулкана — Шивелуч и Ключевской. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. life 9:56:00 CEST