В ходе открывшегося в пятницу в Астане саммита ШОС организация, членами которой с 2001 года являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, приросла новыми членами — Индией и Пакистаном. Как уже сообщал “Ъ” ( см. номер от 8 июня ), с принятием этих двух конфликтующих друг с.... kommersant 15:33:00 CEST