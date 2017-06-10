Main Menu

News language and date

Analysis over time

10 Июнь 2017 г.

В Астане в пятницу состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которого в организацию впервые за 16 лет ее существования были приняты новые члены — Индия и Пакистан. Президент РФ Владимир Путин признал, что интеграция этих двух конфликтующих друг с другом стран в ШОС будет «непростой работой», но выразил надежду на то, что расширение организации позволит ей эффективнее бороться с угрозами для безопасности региона. Самой серьезной из них российский лидер назвал деградирующую ситуацию в Афганистане.

В ходе открывшегося в пятницу в Астане саммита ШОС организация, членами которой с 2001 года являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, приросла новыми членами — Индией и Пакистаном. Как уже сообщал “Ъ” ( см. номер от 8 июня ), с принятием этих двух конфликтующих друг с....

kommersant 15:33:00 CEST

Эксперт: Саммит ШОС в Астане способствует усилению глобального интеграционного тренда

inform 7:23:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (8)

Flag
China (5)

Flag
India (5)

Flag
Pakistan (4)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (2)

Sergei Shoigu (1)

Красного Креста (1)

Rashid Ali (1)

Yuri Ushakov (1)

Тофик Аббасов (1)

Иван Синергиев (1)

Help about this topicOther Names

NATO (3)

Shanghai Cooperation Organisation (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.