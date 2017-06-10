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10 Июнь 2017 г.
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В Астане в пятницу состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в ходе которого в организацию впервые за 16 лет ее существования были приняты новые члены — Индия и Пакистан. Президент РФ Владимир Путин признал, что интеграция этих двух конфликтующих друг с другом стран в ШОС будет «непростой работой», но выразил надежду на то, что расширение организации позволит ей эффективнее бороться с угрозами для безопасности региона. Самой серьезной из них российский лидер назвал деградирующую ситуацию в Афганистане.
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В ходе открывшегося в пятницу в Астане саммита ШОС организация, членами которой с 2001 года являются Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, приросла новыми членами — Индией и Пакистаном. Как уже сообщал “Ъ” ( см. номер от 8 июня ), с принятием этих двух конфликтующих друг с....
kommersant 15:33:00 CEST
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