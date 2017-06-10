Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в список объектов культурного наследия ансамбля Казанского кремля и Александровской колонны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. «Перечень дополнен выявленными объектами культурного наследия, которые.... izvestia-ru 7:15:00 CEST