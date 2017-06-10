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10 Июнь 2017 г.

Казанский кремль и Александровская колонна стали объектами культурного наследия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в список объектов культурного наследия ансамбля Казанского кремля и Александровской колонны. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. «Перечень дополнен выявленными объектами культурного наследия, которые....

izvestia-ru 7:15:00 CEST

Казанский Кремль, палаты Троекуровых и Александровская колонна стали объектами культурного наследия

tatar-inform 8:57:00 CEST

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