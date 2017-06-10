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10 Июнь 2017 г.

Оливер Стоун: США с 1917 года пытаются обвинять Москву во всех грехах

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Соединенные Штаты с 1917 года стараются обвинить Москву во всех грехах, что неизбежно отражается на умонастроениях современных американцев. Такое мнение режиссер Оливер Стоун, который провел серию бесед с главой российского государства Владимиром....

itartass_ru 4:53:00 CEST

Стоун назвал возможных исполнителей роли Путина в художественном фильме

interfax-ru 5:57:00 CEST

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