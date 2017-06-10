Оливер Стоун: США с 1917 года пытаются обвинять Москву во всех грехах НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Соединенные Штаты с 1917 года стараются обвинить Москву во всех грехах, что неизбежно отражается на умонастроениях современных американцев. Такое мнение режиссер Оливер Стоун, который провел серию бесед с главой российского государства Владимиром.... itartass_ru 4:53:00 CEST Стоун назвал возможных исполнителей роли Путина в художественном фильме interfax-ru 5:57:00 CEST