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10 Июнь 2017 г.
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Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре в Москве
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Пожар в пятиэтажном административном здании, расположенном в столичном районе Якиманка, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве, поступившем в Газету.Ru. В 16.09 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС.
gazeta-ru 16:29:00 CEST
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