Пожар в пятиэтажном административном здании, расположенном в столичном районе Якиманка, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве, поступившем в Газету.Ru. В 16.09 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС. gazeta-ru 16:29:00 CEST