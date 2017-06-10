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10 Июнь 2017 г.

Спасатели ликвидировали пожар в бизнес-центре в Москве

Пожар в пятиэтажном административном здании, расположенном в столичном районе Якиманка, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве, поступившем в Газету.Ru. В 16.09 благодаря оперативному прибытию и грамотным действиям пожарных и спасателей пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС.

gazeta-ru 16:29:00 CEST

Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован

vedomosti 17:25:00 CEST

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