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9 Июнь 2017 г.

Поклонская попросила Генпрокуратуру, СК и ФСБ проверить Transparency International

. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру, СК и ФСБ с просьбой о проверке организации Transparency International Russia. В обращении Поклонская просит проверить деятельность организации и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений .

yuga 2:44:00 CEST

Поклонская опубликовала документы на квартиру в Донецке

profile 14:44:00 CEST

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