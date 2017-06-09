. Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру, СК и ФСБ с просьбой о проверке организации Transparency International Russia. В обращении Поклонская просит проверить деятельность организации и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений . yuga 2:44:00 CEST