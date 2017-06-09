Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн внесли в список спонсоров терроризма 59 человек и 12 организаций, которые находятся в Катаре или пользуются поддержкой Дохи. В список попала Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы, которая является одним из крупнейших благотворительных фондов в мире. vz 4:49:00 CEST