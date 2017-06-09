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9 Июнь 2017 г.
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Арабские страны назвали связанных с Катаром спонсоров терроризма
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Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн внесли в список спонсоров терроризма 59 человек и 12 организаций, которые находятся в Катаре или пользуются поддержкой Дохи. В список попала Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы, которая является одним из крупнейших благотворительных фондов в мире.
vz 4:49:00 CEST
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