Main Menu

News language and date

Analysis over time

9 Июнь 2017 г.

Арабские страны назвали связанных с Катаром спонсоров терроризма

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн внесли в список спонсоров терроризма 59 человек и 12 организаций, которые находятся в Катаре или пользуются поддержкой Дохи. В список попала Организация по оказанию гуманитарных услуг шейха Тани бен Абдаллы, которая является одним из крупнейших благотворительных фондов в мире.

vz 4:49:00 CEST

В перечне юридических лиц оказалось подразделение Apple в Дохе

interfax-ru 5:57:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
Saudi Arabia (4)

Flag
Bahrain (3)

Flag
United Arab Emirates (3)

Flag
Egypt (3)

Help about this topicPlaces

Al Bah¸rayn(BH)

Al Imārāt al ‘Arabīyah al Muttah¸idah(AE)

Help about this topicRelated People

Abdel Azziz (1)

Абдуллах Юсуф (1)

Аль Тани (1)

Help about this topicOther Names

Al Qaeda (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.