В Москве ушел из жизни бывший генеральный директор Центра Хруничева Анатолий Киселев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Анатолий Иванович скончался сегодня ночью в одной из московских больниц, - сказал собеседник агентства. Киселеву было 79 лет. Эту информацию подтвердили в Центре Хруничева. trud 14:00:00 CEST