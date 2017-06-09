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9 Июнь 2017 г.
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Анатолий Киселев скончался на 80-м году жизни
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В Москве ушел из жизни бывший генеральный директор Центра Хруничева Анатолий Киселев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Анатолий Иванович скончался сегодня ночью в одной из московских больниц, - сказал собеседник агентства. Киселеву было 79 лет. Эту информацию подтвердили в Центре Хруничева.
trud 14:00:00 CEST
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