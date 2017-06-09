В НАТО проинформированы о решении Верховной Рады закрепить на законодательном уровне курс Украины на членство в Альянсе, но еще не получали официальных заявок на членство от украинского правительства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора центра информации и документации НАТО Барбару Маронкову. telegraf-by 14:16:00 CEST