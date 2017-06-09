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9 Июнь 2017 г.

В НАТО не получали заявки на членство от Украины

В НАТО проинформированы о решении Верховной Рады закрепить на законодательном уровне курс Украины на членство в Альянсе, но еще не получали официальных заявок на членство от украинского правительства. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на директора центра информации и документации НАТО Барбару Маронкову.

telegraf-by 14:16:00 CEST

Порошенко назвал Украину неготовой к вступлению в НАТО

km 21:54:00 CEST

Порошенко хочет в НАТО, но заявку подавать не будет

vesti 14:12:00 CEST

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