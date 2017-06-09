Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)открыли уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе. Об этом говорится в ответе НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции". svobodanews 11:22:00 CEST