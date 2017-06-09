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9 Июнь 2017 г.

На Украине расследуют дело о недвижимости Кличко за границей

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)открыли уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе. Об этом говорится в ответе НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции".

svobodanews 11:22:00 CEST

СМИ узнали об уголовном деле в отношении Виталия Кличко из-за недостоверных данных в декларации о доходах

kommersant 0:47:00 CEST

Виталий Кличко открестился от особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе

ntv 10:39:00 CEST

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