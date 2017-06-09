США передали весь пакет документов о смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина его вдове. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова, передает "Была проведена медэкспертиза, и ее данные были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти. regions 11:31:00 CEST