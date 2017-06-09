|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
9 Июнь 2017 г.
|
|
Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации
|
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ограничить вхождение новых домов в программу реновации ветхого жилья. "Подходит к концу голосование по программе реновации. Все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания.
interfax-ru 10:50:00 CEST
|
|
|