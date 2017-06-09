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9 Июнь 2017 г.

Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ограничить вхождение новых домов в программу реновации ветхого жилья. "Подходит к концу голосование по программе реновации. Все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания.

interfax-ru 10:50:00 CEST

Включение домов в программу реновации будет ограничено датой подписания закона президентом

regions 13:50:00 CEST

Собянин предложил ограничить законом включение новых домов в программу реновации

kp 14:30:00 CEST

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