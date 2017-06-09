Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ограничить вхождение новых домов в программу реновации ветхого жилья. "Подходит к концу голосование по программе реновации. Все жители, которые хотели, чтобы их дома были дополнительно включены в программу, проявили инициативу провести собрания. interfax-ru 10:50:00 CEST