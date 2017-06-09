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9 Июнь 2017 г.

Экс-глава ФБР о вмешательстве России и президенте-лжеце (09.06.2017)  de  fr  sv

deutschewelle-ru 18:53:00 CEST

"Вау, Коми сливает секреты". Трамп прокомментировал выступление экс-главы ФБР

life 13:25:00 CEST

Трамп назвал Коми источником утечек секретной информации

ntv 15:26:00 CEST

Что сказал Джеймс Коми о России Экс-глава ФБР Джеймс Коми, давая показания в Конгрессе США, особое внимание уделил России.

deutschewelle-ru 18:53:00 CEST

Трамп про экс-директора ФБР: "Коми сливает секреты!"

ng 15:10:00 CEST

Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми "источником утечек"

svobodanews 15:28:00 CEST

Трамп счел себя "реабилитированным" после заявлений экс-главы ФБР 09.06.2017

deutschewelle-ru 14:44:00 CEST

Трамп ответил на выступление экс-директора ФБР Коми

vedomosti 12:45:00 CEST

Трамп в Twitter: «Ух ты, Коми раскрывает секретную информацию» После выступления в сенате экс-директора ФБР Джеймса Коми президент США Дональд Трамп заявил, что тот раскрывает секретные данные.

panorama-am-ru 17:42:00 CEST

Трамп обвинил Коми в раскрытии секретной информации

vz 14:07:00 CEST

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Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ Международная панорама 6 июня, 10:57 Similarity: 0.30

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Трамп выдвинет Кристофера Рея на пост главы ФБР Similarity: 0.74

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Что стало известно из показаний экс-главы ФБР Джеймса Коми? Similarity: 0.92

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