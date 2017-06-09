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9 Июнь 2017 г.
Экс-глава ФБР о вмешательстве России и президенте-лжеце (09.06.2017)
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deutschewelle-ru 18:53:00 CEST
"Вау, Коми сливает секреты". Трамп прокомментировал выступление экс-главы ФБР
life 13:25:00 CEST
Трамп назвал Коми источником утечек секретной информации
ntv 15:26:00 CEST
Что сказал Джеймс Коми о России Экс-глава ФБР Джеймс Коми, давая показания в Конгрессе США, особое внимание уделил России.
Трамп про экс-директора ФБР: "Коми сливает секреты!"
ng 15:10:00 CEST
Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми "источником утечек"
svobodanews 15:28:00 CEST
Трамп счел себя "реабилитированным" после заявлений экс-главы ФБР 09.06.2017
deutschewelle-ru 14:44:00 CEST
Трамп ответил на выступление экс-директора ФБР Коми
vedomosti 12:45:00 CEST
Трамп в Twitter: «Ух ты, Коми раскрывает секретную информацию» После выступления в сенате экс-директора ФБР Джеймса Коми президент США Дональд Трамп заявил, что тот раскрывает секретные данные.
panorama-am-ru 17:42:00 CEST
Трамп обвинил Коми в раскрытии секретной информации
vz 14:07:00 CEST
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Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ Международная панорама 6 июня, 10:57 Similarity: 0.30
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