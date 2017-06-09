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9 Июнь 2017 г.
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Смерть на рельсах. Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах города. По данным источника, трагедия произошла в районе платфориы Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, на территории Новой Москвы, в 10:35 8 июня. Пожилая женщина переходила пути в неустановленном для этого месте.
aif 9:17:00 CEST
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