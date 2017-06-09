Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах города. По данным источника, трагедия произошла в районе платфориы Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, на территории Новой Москвы, в 10:35 8 июня. Пожилая женщина переходила пути в неустановленном для этого месте. aif 9:17:00 CEST