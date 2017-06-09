Main Menu

News language and date

Analysis over time

9 Июнь 2017 г.

Смерть на рельсах. Внучка Никиты Хрущева погибла под колесами электрички

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах города. По данным источника, трагедия произошла в районе платфориы Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, на территории Новой Москвы, в 10:35 8 июня. Пожилая женщина переходила пути в неустановленном для этого месте.

aif 9:17:00 CEST

Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

novayagazeta 8:53:00 CEST

Внучку Хрущева насмерть сбила электричка в Новой Москве

newsru 0:06:00 CEST

Внучка Никиты Хрущева погибли под колесами электрички

profile 10:10:00 CEST

Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

km 14:06:00 CEST

Help about this topicCountries

Flag
United States (3)

Help about this topicPlaces

New York City(US)

Help about this topicRelated People

Nikita Khrushchev (17)

Joseph Stalin (1)

Vladimir Vysotsky (1)

Юлия Хрущева (11)

Леонид Хрущев (9)

Леонида Хрущева (2)

Леонида Хрущева Любовь Сизых (1)

Татьяна Морозова (1)

Татьяны Морозовой (1)

Юлия Никитична Хрущева (1)

Виктором Гонтарём (1)

Юлию Хрущеву (1)

Любовь Сизых (1)

Виктора Суходрева (1)

Юлия Леонидовна Хрущева (1)

Юлии Хрущевой Нина (1)

Василий Аксенов Евгений Евтушенко (1)

Никита Сергеевич (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.