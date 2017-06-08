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8 Июнь 2017 г.

ЦСКА продлил контракты с защитниками-ветеранами

Московский ЦСКА продлил контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцким. Соглашения с футболистами продлены сроком на один год. которому в этом году исполнится 38 лет, пришел в ЦСКА в 2004 году из московского "Локомотива". За это время Сергей провел 505 матчей в составе армейцев, забив 45 мячей.

vesti 14:25:00 CEST

ЦСКА продлил контракты с Игнашевичем и братьями Березуцкими

kommersant 13:37:00 CEST

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