Московский ЦСКА продлил контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцким. Соглашения с футболистами продлены сроком на один год. которому в этом году исполнится 38 лет, пришел в ЦСКА в 2004 году из московского "Локомотива". За это время Сергей провел 505 матчей в составе армейцев, забив 45 мячей. vesti 14:25:00 CEST