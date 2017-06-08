|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
8 Июнь 2017 г.
|
|
ЦСКА продлил контракты с защитниками-ветеранами
|
Московский ЦСКА продлил контракты с защитниками Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцким. Соглашения с футболистами продлены сроком на один год. которому в этом году исполнится 38 лет, пришел в ЦСКА в 2004 году из московского "Локомотива". За это время Сергей провел 505 матчей в составе армейцев, забив 45 мячей.
vesti 14:25:00 CEST
|
|
|
|